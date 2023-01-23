Лавров: Россия не отказывается от переговоров по Украине, но Запад их избегает

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что российское правительство не отказывается от участия в переговорном процессе по вопросам Украины.

Днём понеделька глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что Москва не намерена отказываться от участия в переговорах по Украине, однако лидеры западных государств систематически избегают своей включённости в переговорный процесс с Кремлём.

По мнению Лаврова, чем длительнее коллективный Запад будет отказываться от участия в переговорах с Россией о дальнейшей судьбе Киева, тем дольше будет идти российская специальная военная операция в Украине.