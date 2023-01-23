Повалий призналась, почему переехала из Украины в Россию
2023-01-23 13:41
Изветная певица Таисия Повалий назвала причину своего переезда из Украины в Россию.
Таисия Повалий заявила в интервью изданию "Дни.ру", что с детства привыкла быть там, где правда, по этой причине находится сейчас в России.
Повалий желает, чтобы Украина вышла из зомбированного состояния, в котором находится сегодня.
Артистка призналась, что 8 лет не могла понять, что происходит в Донбассе.
Уже в течение года звезда сцены проживает в Москве, снимая квартиру.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Храмова Оксана
EFE: Полет из Венесуэлы продвигает афро-прически для борьбы с расизмом
Жительнца Венесуэлы с гордостью носит пышные африканские кудри, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к метисам. Она проводит семинары для женщин, где учит любить свои волосы, и призывает не стыдиться культуры предков.Подробнее...
-
-