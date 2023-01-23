Повалий призналась, почему переехала из Украины в Россию

Изветная певица Таисия Повалий назвала причину своего переезда из Украины в Россию.

Таисия Повалий заявила в интервью изданию "Дни.ру", что с детства привыкла быть там, где правда, по этой причине находится сейчас в России.

Повалий желает, чтобы Украина вышла из зомбированного состояния, в котором находится сегодня.

Артистка призналась, что 8 лет не могла понять, что происходит в Донбассе.

Уже в течение года звезда сцены проживает в Москве, снимая квартиру.