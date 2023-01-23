Гладков: ПВО России сбило ракету над селом Казинка в Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил об успешном перехвате украинской ракеты в небе над Белгородской областью РФ.

23 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что российские системы противовоздушной обороны перехватили ракету вооружённых сил Украины в воздушном пространстве России над деревней Казинка в Валуйском районе региона.

По данным Гладкова, в результате операции по перехвату украинской ракеты и падения снаряда пострадавших среди мирных граждан и повреждений на земле не обнаружено.