FT: лидеры Европы раздражены позицией Шольца по поставкам танков Киеву

Издание Financial Times утверждает, что главы европейских государств испытывают раздражение в связи с позицией Олафа Шольца, который не хочет поставлять танки Leopard 2 Украине.

Международная газета Financial Times уведомляет, что главы государств-участников Европейского союза накапливают раздражение в связи с позицией канцлера Германии Олафа Шольца, который утверждает, что не станет передавать Киеву немецкие танки Leopard 2, если другие западные страны не поставят свои танки украинским войскам.

Аналитики FT сходятся во мнении, что позиция Шольца продиктована либо трусостью, либо банальным упрямством, однако вне зависимости от причин, она ведёт к изоляции Германии.