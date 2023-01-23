Дочь Талызиной опровергла информацию о госпитализации матери
2023-01-23 14:09
По словам дочери Валентины Талызиной Ксении Каировой, ее мать себя чувствует хорошо, она не падала в обморок и ни в какой больнице она не лежит.
В Сети появилась информация о том, что 88-летняя актриса Валентина Талызина упала в обморок, а скорая ее забрала в больницу.
Ее наследница Ксения Каирова заявила, что это ложь, которую намеренно кто-то распространяет.
Ксения заявила, что матери не было плохо, она отлично отыграла спектакль и праздновала свой день рождения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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