Дочь Талызиной опровергла информацию о госпитализации матери

По словам дочери Валентины Талызиной Ксении Каировой, ее мать себя чувствует хорошо, она не падала в обморок и ни в какой больнице она не лежит.

В Сети появилась информация о том, что 88-летняя актриса Валентина Талызина упала в обморок, а скорая ее забрала в больницу.

Ее наследница Ксения Каирова заявила, что это ложь, которую намеренно кто-то распространяет.

Ксения заявила, что матери не было плохо, она отлично отыграла спектакль и праздновала свой день рождения.