Евгений Пригожин утверждает, что гламуризация российской национальной армии должна быть уголовно наказуема.

Лидер частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что женщины-военкоры систематически посещают поля боя, получая ранения, одновременно с тем, как руководство некоторых воинских подразделений поручает своим подчинённым регулярно бриться. По мнению Пригожина, подобные события можно охарактеризовать как гламуризацию армии.

Бизнесмен отмечает, что пока такие события происходят в российских войсках, бывшие заключённые демонстрируют куда лучшие результаты на фронте, ввиду чего гламуризация вооружённых сил должна наказываться в виде 50 лет лишения свободы.