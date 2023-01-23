Пригожин призвал ввести уголовное наказание за «гламуризацию армии»
Евгений Пригожин утверждает, что гламуризация российской национальной армии должна быть уголовно наказуема.
Лидер частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что женщины-военкоры систематически посещают поля боя, получая ранения, одновременно с тем, как руководство некоторых воинских подразделений поручает своим подчинённым регулярно бриться. По мнению Пригожина, подобные события можно охарактеризовать как гламуризацию армии.
Бизнесмен отмечает, что пока такие события происходят в российских войсках, бывшие заключённые демонстрируют куда лучшие результаты на фронте, ввиду чего гламуризация вооружённых сил должна наказываться в виде 50 лет лишения свободы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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