Пригожин попросил Кадырова отрастить бороду в два раза больше
Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с личной просьбой к главе Чечни Рамзану Кадырову.
23 января Евгений Пригожин публично заявил, что солидарен с критикой Рамзана Кадырова, направленную против гламуризации российской армии, поскольку вступившие в Wagner Group экс-заключённые демонстрируют отличные показатели на поле боя, пока регулярные войска выполняют вторичные поручения командования вроде регулярного бритья.
Пригожин обратился к Кадырову с шутливой просьбой отрастить бороду в два раза больше, также призвав ввести уголовную ответственность за гламуризацию армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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