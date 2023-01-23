Пригожин попросил Кадырова отрастить бороду в два раза больше

Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с личной просьбой к главе Чечни Рамзану Кадырову.

23 января Евгений Пригожин публично заявил, что солидарен с критикой Рамзана Кадырова, направленную против гламуризации российской армии, поскольку вступившие в Wagner Group экс-заключённые демонстрируют отличные показатели на поле боя, пока регулярные войска выполняют вторичные поручения командования вроде регулярного бритья.

Пригожин обратился к Кадырову с шутливой просьбой отрастить бороду в два раза больше, также призвав ввести уголовную ответственность за гламуризацию армии.