Сийярто: десятый пакет санкций против России приведёт Европу в тупик
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто призвал лидеров Евросоюза не вводить десятый антироссийский санкционный пакет.
В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал новое сообщение на своей странице в Twitter, где публично заявил, что выступает против принятия десятого пакета санкций Европейского союза в отношении России. По мнению Сийярто, предыдущие пакеты антироссийских санкций доказали свою неэффективность.
Также Петер Сийярто Выразил уверенность, что новые санкционные меры против Москвы приведут европейские государства к тупиковому положению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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