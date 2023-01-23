Сийярто: десятый пакет санкций против России приведёт Европу в тупик

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто призвал лидеров Евросоюза не вводить десятый антироссийский санкционный пакет.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал новое сообщение на своей странице в Twitter, где публично заявил, что выступает против принятия десятого пакета санкций Европейского союза в отношении России. По мнению Сийярто, предыдущие пакеты антироссийских санкций доказали свою неэффективность.

Также Петер Сийярто Выразил уверенность, что новые санкционные меры против Москвы приведут европейские государства к тупиковому положению.