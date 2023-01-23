Лукашенко: Беларусь привлекла немало сил из армии для охраны границы

Александр Лукашенко утверждает, что вооружённые силы Беларуси усиленно задействованы в охране государственных границ страны.

В понедельник Александр Лукашенко провёл совещание с представителями силового блока Беларуси, заслушав доклад председателя белорусского Совбеза Александра Вольфовича. Во время мероприятия Лукашенко публично заявил, что для охраны государственной границы Республики были привлечены немалые силы из состава национальной армии.

При этом Александр Лукашенко задался вопросом, достаточно ли задействованных военных для охраны госграниц, после чего подписал пакет профильных документов.