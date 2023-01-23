Марин ле Пен выступила против поставок тяжёлых танков НАТО Киеву

Французский оппозиционный политик Марин ле Пен утверждает, что западные державы не должны передавать Украине тяжёлые танки.

23 января экс-кандидат в президенты Франции Марин ле Пен дала интервью местному телеканалу BFMTV, где публично заявила, что выступает против отправок тяжёлого танкового вооружения Украине из стран Североатлантического альянса.

По мнению ле Пен, поставки танков ВСУ приведут к большей эскалации в регионе, поскольку повлекут за собой увеличение интенсивности боевых действий, что гарантированно затянет конфликт в Украине, ещё больше отдалив администрации Москвы и Киева от подписания мирного соглашения.