Глава МИД России Сергей Лавров сравнил украинский военный кризис с "гнойником".

23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл рабочую встречу со своим коллегой из Южно-Африканской республики, где публично заявил, что вооружённый кризис на территории Украины является своеобразным "гнойником", который поступательно шёл к эскалации до того, как началась спецоперация в регионе.

При этом Лавров отметил, что боевые действия в Украине могли не начаться, если бы страны коллективного Запада не потакали Киеву в антироссийской политике.