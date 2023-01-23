Лавров: кризис в Украине превратился в «гнойник» при потакательстве Запада
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил украинский военный кризис с "гнойником".
23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл рабочую встречу со своим коллегой из Южно-Африканской республики, где публично заявил, что вооружённый кризис на территории Украины является своеобразным "гнойником", который поступательно шёл к эскалации до того, как началась спецоперация в регионе.
При этом Лавров отметил, что боевые действия в Украине могли не начаться, если бы страны коллективного Запада не потакали Киеву в антироссийской политике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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