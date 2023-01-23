Punchbowl News: Пентагон готовит визит Маккарти на Тайвань

Новостное агентство Punchbowl News утверждает, что Минобороны США занято подготовкой визита Кевина Маккарти на тайваньский остров.

Журналисты информагентства Punchbowl News сообщили, что команда Джо Байдена в сотрудничестве с Пентагоном занимается подготовкой рабочего визита нового спикера Палаты Представителей Соединённых Штатов Кевина Маккарти на Тайвань, который может состояться уже грядущей весной.

Примечательно, что минувшим августом тайваньский остров посетила прежний спикер американской Палаты Представителей Нэнси Пелоси, после чего дипломатические отношения между Пекином и Вашингтоном значительно ухудшились.