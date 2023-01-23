Минобороны РФ: войска России уничтожили 60 солдат ВСУ на Донецком направлении
Российские военные ликвидировали не менее шестидесяти бойцов украинской армии на Донецком участке фронта за день ведения спецоперации.
В понедельник днём спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в ходе которого сообщил, что российские войска уничтожили шестьдесят солдат вооружённых сил Украины, три военных автомобиля и две гаубицы на Донецком направлении ведения СВО.
Также Конашенков отметил, что на Донецком участке боевых действий была ликвидирована станция радиолокационной борьбы AN/TPQ-50, которую США передали Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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