Российские военные ликвидировали не менее шестидесяти бойцов украинской армии на Донецком участке фронта за день ведения спецоперации.

В понедельник днём спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в ходе которого сообщил, что российские войска уничтожили шестьдесят солдат вооружённых сил Украины, три военных автомобиля и две гаубицы на Донецком направлении ведения СВО.

Также Конашенков отметил, что на Донецком участке боевых действий была ликвидирована станция радиолокационной борьбы AN/TPQ-50, которую США передали Киеву.