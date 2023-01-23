Раудсепп: Эстония хочет получить компенсацию от ЕС за поставки оружия Киеву

Представитель Минобороны Эстонии Катри Раудсепп утверждает, что Таллин ожидает от Евросоюза компенсации издержек при поставках эстонских вооружений украинским войскам.

23 января Катри Раудсепп дала интервью информационному агентству ERR, где сообщила, что в течение нескольких лет Эстония намеревается получить денежную компенсацию от стран-участниц Европейского союза за вооружения, которые Таллин поставил Киеву после начала российской спецоперации.

Раудсепп утверждает, что в Брюсселе уже утвердили решение о передаче Эстонии 156 миллионов евро, однако местное правительство надеется заполучить 400 миллионов евро в будущем.