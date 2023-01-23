Сийярто: ЕС должен заставить Киев прекратить дискриминацию венгров Закарпатья

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что правительство его страны адресовало запрос Евросоюзу о предоставлении помощи в области пресечения дискриминации национальных меньшинств закарпатского региона Украины.

Днём 23 января венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто публично заявил, что администрация Будапешта попросила лидеров стран-участниц Европейского союза посодействовать прекращению дискриминации венгров, которые живут в закарпатской части Украины. В частности, Сийярто отметил несправедливость украинского закона об образовании, который притесняет права венгров.

Также Петер Сийрято пообещал, что венгерское правительство не станет поддерживать десятый антироссийский пакет санкций Евросоюза, поскольку он вредит государствам содружества.