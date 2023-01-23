Кулеба: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца 2023 года

Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз уже до конца этого года.

Украина намерена начать переговоры о своем вступлении в Европейский союз до конца этого года, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Мы ждем положительных результатов от саммита Украина-ЕС 3 февраля, а также Колледжа ЕС на кануне саммита. Я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры с ЕС уже до конца этого года", - сказал он выступая на онлайн-конференции глав МИД стран ЕС.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз.