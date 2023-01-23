Психолог Степанова сообщила о проблемах у Урганта с потенцией
Психолог Вероника Степанова заявила в своем Телеграм-канале о том, что у ведущего Ивана Урганта проблемы с потенцией, а к своей супруге Наталье Кикнадзе он влечения не испытывает.
Психолог Вероника Степанова "разобрала по полочкам" личность известного ведущего ТВ, актера и юмориста Ивана Урганта.
Специалист выявила у звезды экрана серьезные проблемы с потенцией.
Блогер убеждена, что у Урганта не все в порядке юмориста с его женой Натальей Кикнадзе.
Психолог также наблюдает у ведущего ТВ признаки фоновой депрессии.
Степанова считает, что супруга раздражает ведущего, и у пары больше не будет детей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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