Психолог Степанова сообщила о проблемах у Урганта с потенцией

Психолог Вероника Степанова заявила в своем Телеграм-канале о том, что у ведущего Ивана Урганта проблемы с потенцией, а к своей супруге Наталье Кикнадзе он влечения не испытывает.

Психолог Вероника Степанова "разобрала по полочкам" личность известного ведущего ТВ, актера и юмориста Ивана Урганта.

Специалист выявила у звезды экрана серьезные проблемы с потенцией.

Блогер убеждена, что у Урганта не все в порядке юмориста с его женой Натальей Кикнадзе.

Психолог также наблюдает у ведущего ТВ признаки фоновой депрессии.

Степанова считает, что супруга раздражает ведущего, и у пары больше не будет детей.