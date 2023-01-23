Сябитова заявила, что «Давай поженимся!» из эфира убирать нельзя, но надо сменить формат, а в качестве ведущей взять Клаву Коку

Экс-ведущая шоу на Первом канале "Давай поженимся!" Роза Сябитова убеждена, что передача должна идти, но в новом формате. В качестве ведущей телесваха предложила Клаву Коку.

Всероссийская сваха Роза Сябитова не сомневается, что шоу "Давай поженимся!" будет иметь успех, но в новом формате.

Знаменитость заявила, что какие времена, такие и герои, предложив в качестве ведущей проекта взять Клаву Коку.

Подобный подход создал бы дискуссию между взрослым поколением и молодежью, за которой было бы интересно наблюдать.