Сябитова заявила, что «Давай поженимся!» из эфира убирать нельзя, но надо сменить формат, а в качестве ведущей взять Клаву Коку
2023-01-23 16:15
Экс-ведущая шоу на Первом канале "Давай поженимся!" Роза Сябитова убеждена, что передача должна идти, но в новом формате. В качестве ведущей телесваха предложила Клаву Коку.
Всероссийская сваха Роза Сябитова не сомневается, что шоу "Давай поженимся!" будет иметь успех, но в новом формате.
Знаменитость заявила, что какие времена, такие и герои, предложив в качестве ведущей проекта взять Клаву Коку.
Подобный подход создал бы дискуссию между взрослым поколением и молодежью, за которой было бы интересно наблюдать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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