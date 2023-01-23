Рогов: Киев планирует мобилизовать в ряды ВСУ до 150 тысяч человек к концу марта

Член главного совета администрации Запорожья рассказал о планах властей Украины отмобилизовать до 150 тысяч человек до конца марта.

В Украине создали порядка трех тысяч мобильных групп военкоматов для мобилизации 150 тысяч человек в ряды Вооруженных сил Украины до конца марта, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.

"Задача перед военкоматами мобилизовать 150 тысяч человек до конца марта. Созданы мобильные группы, которые занимаются поиском и вручением повесток мужчинам, пытающимся избежать призыва в ВСУ", - сказал он.

Ранее Верховная рада Украини объявила о продлении сроков военного положения и действия закона о всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.