Ходченкова в день своего 40-летия станцевала на пляже под саксофон
2023-01-23 16:26
Светлане Ходченковой 21 января исполнилось 40 лет. Свой день знаменитость встретила на пляже и, расслабившись, станцевала под саксофон.
Актрисе Светлане Ходченковой исполнилось 40 лет 21 января.
Знаменитость отметила серьезную дату на пляже. Снимки с праздника она разместила в своем микроблоге.
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На фото артистка с распущенными волосами предстала в белой рубашке и бикини розового, а также очках от солнца.
Звезда сцены и экрана расслабилась под музыку саксофона прямо на пляже, о чем сообщает "sm.news".
Опубликовано: Наталья Гончарова