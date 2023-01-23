Семенович высказалась об изменах мужчин, которые состояn в отношениях с ней
Певица Анна Семенович ранее была категорически против измен в отношениях. Со временем знаменитость пересмотрела отношение к этому вопросу.
Исполнительница Анна Семенович высказалась по поводу измен мужчин, состоящих в отношениях.
Певица призналась, что в молодости была категорична: никаких походов на сторону.
Повзрослев, знаменитость пересмотрела отношение к этому вопросу. Семенович заявила, что все зависит от ситуации (с кем, где, почему).
Анна считает, что ей лучше не знать о том, что ее партнер изменяет, так как это сильно ранит.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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