Семенович высказалась об изменах мужчин, которые состояn в отношениях с ней

Певица Анна Семенович ранее была категорически против измен в отношениях. Со временем знаменитость пересмотрела отношение к этому вопросу.

Исполнительница Анна Семенович высказалась по поводу измен мужчин, состоящих в отношениях.

Певица призналась, что в молодости была категорична: никаких походов на сторону.

Повзрослев, знаменитость пересмотрела отношение к этому вопросу. Семенович заявила, что все зависит от ситуации (с кем, где, почему).

Анна считает, что ей лучше не знать о том, что ее партнер изменяет, так как это сильно ранит.