Муцениеце похвасталась фигурой в образе боксера, выразив надежду, что в РФ наконец снимут картину про девушку-боксера

На снимке артистка предстала в боксерских перчатках и пыталась побить ими грушу, показав подтянутую фигуру в образе боксера, о чем сообщает портал "7Дней.ру".

Снимок знаменитость подписала так: "Так, а есть какой-то фильм про боксерку? Ну, в планах?".

Поклонники тут-же сравнили свою любимицу с героиней картины "Малышка на миллион", которую сыграла Хилари Суэнк.