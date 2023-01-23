Муцениеце похвасталась фигурой в образе боксера, выразив надежду, что в РФ наконец снимут картину про девушку-боксера

APS
2023-01-23 16:50

Актриса и мать двоих детей Агата Муцениеце похвасталась своей подтянутой фигурой, облачившись в костюм боксера.

Актриса Агата Муцениеце отдыхает со своим сыном Тимофеем и дочерью Мией в Дубае.

И на отдыхе знаменитость не забывает о правильном питании и занятиях спортом. Знаменитость поделилась фото в соцсетях.

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    На снимке артистка предстала в боксерских перчатках и пыталась побить ими грушу, показав подтянутую фигуру в образе боксера, о чем сообщает портал "7Дней.ру".

    Снимок знаменитость подписала так: "Так, а есть какой-то фильм про боксерку? Ну, в планах?".

    Поклонники тут-же сравнили свою любимицу с героиней картины "Малышка на миллион", которую сыграла Хилари Суэнк.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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