Лидер группы Вопли Видоплясова Скрипка пожаловался, что его не ценят в Украине

Лидер музыкального коллектива "Вопли Видоплясова " Олег Скрипка признался, что украинцы не в восторге от его музыки, а больше ориентированы на зарубежных артистов.

Солист популярного коллектива из Украины "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка очень обрадовался, узнав, что билеты на его концерт во Львове были распроданы.

Дело в том, что музыкант уверен, что творчество группы недооценивают украинцы.

Соотечественники артиста ориентированы на западных исполнителей.