Лидер группы Вопли Видоплясова Скрипка пожаловался, что его не ценят в Украине
2023-01-23 17:09
Лидер музыкального коллектива "Вопли Видоплясова " Олег Скрипка признался, что украинцы не в восторге от его музыки, а больше ориентированы на зарубежных артистов.
Солист популярного коллектива из Украины "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка очень обрадовался, узнав, что билеты на его концерт во Львове были распроданы.
Дело в том, что музыкант уверен, что творчество группы недооценивают украинцы.
Соотечественники артиста ориентированы на западных исполнителей.
Опубликовано: Наталья Гончарова