По заявлению главы российского МИД из-за угроз странам сотрудничающим с РФ Соединенные Штаты переходят все намеченные Москвой Красные линии.

По словам Лаврова, Америка ведет беспрецедентное давление на страны, продолжающие сотрудничать с Российской Федерацией.

Угрожая таким странам и оказывая на них давление, США, да и Великобритания, переходят все красные линии.

В своих действиях Вашингтон ни в чем не гнушается, угрожая закрытием банковских счетов государствам и частным лицам.