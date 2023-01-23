Лавров: США переходят все красные линии
2023-01-23 17:12
По заявлению главы российского МИД из-за угроз странам сотрудничающим с РФ Соединенные Штаты переходят все намеченные Москвой Красные линии.
По словам Лаврова, Америка ведет беспрецедентное давление на страны, продолжающие сотрудничать с Российской Федерацией.
Угрожая таким странам и оказывая на них давление, США, да и Великобритания, переходят все красные линии.
В своих действиях Вашингтон ни в чем не гнушается, угрожая закрытием банковских счетов государствам и частным лицам.
Опубликовано: Сергей Стаалкер