Каждый немец потеряет 2000 евро в этом году из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине обойдется экономике Германии в 175 миллиардов евро в 2023 году, заявили в понедельник ведущие немецкие экономисты.

Таким стал результат расчетов Немецкого экономического института (IW), которые были опубликованы в Кельне в понедельник.

Это соответствует потере благосостояния в ФРГ примерно в 2000 евро на человека.

Согласно IW, текущая ситуация сравнивалась со сценарием, в котором не было войны и, следовательно, не было высоких цен на энергоносители или узких мест в поставках. Это привело к потере около 4,5% валового внутреннего продукта (ВВП) с поправкой на цены.

Ранее из-за блокировок и неопределенностей из-за пандемии коронавируса уже произошла потеря благосостояния в размере 175 миллиардов евро в 2020 году, затем 125 миллиардов евро в 2021 году и в общей сложности почти 120 миллиардов евро в 2022 году.

В результате получается, что экономика ФРГ поеряла за период с 2020 по конец 2023 года 595 миллиардов евро.

«Ситуация по-прежнему очень хрупкая, — пояснил экономист IW Михаэль Грёмлинг. «Исключительная ситуация заставит нас работать в ближайшие месяцы и будет мешать процветанию», — продолжил он.

Центральными проблемами Институт считает неопределенность в энергетическом секторе, высокие затраты не только на электроэнергию и газ, но также на сырье и связанное с этим отсутствие инвестиций.

Кроме того, падает спрос со стороны частных домохозяйств, так как они также обременены ростом цен.