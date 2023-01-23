Japan Times: власти Японии опасаются потерять поставки газа из России

Информагентство Japan Times уведомляет, что японское правительство боится утратить доступ к российскому газу.

Журналисты газеты Japan Times сообщили, что администрация Токио демонстрирует опасения лишиться поставок газа из России, что объясняет нежелание Японии выходить из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в то время как британская фирма Shell и американская компания ExxonMobil уже покинули данный проект.

По мнению аналитиков JT, в Токио панически опасаются ужесточать санкции в отношении Москвы, поскольку в противном случае Россия может ввести контрсанкции энергетического характера.