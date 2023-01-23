Швецию захлестнула волна насилия и противоборства между кланами

Возобновившаяся волна насилия среди преступных группировок в Швеции продолжает беспокоить премьер-министра Ульфа Кристерссона.

«Эти выходные были одними из худших за очень долгое время», — заявил консервативный глава правительства в понедельник в эфире шведской радиостанции SVT.

По словам Кристерссона, поскольку насильственные преступления не прекратились сами по себе, необходимы далеко идущие меры для борьбы с бандитизмом.

Преступников придется сажать в тюрьму, а тех, у кого нет шведского гражданства высылать. Однако потребуется время, чтобы взять проблему под контроль, добавил он, учитывая годы борьбы с подобными волнами насилия в Нью-Йорке в 1990-х годах и, совсем недавно, в соседней Дании.

В течение многих лет Швеция боролась с конфликтами между соперничающими бандами, результатом которых были неоднократные перестрелки и преднамеренные взрывы.

Ситуация в Стокгольме в последнее время вновь обострилась. С Рождества произошло более 20 подобных актов насилия, в том числе несколько в минувшие выходные.

Два человека были убиты, последний из которых в пятницу вечером. Полиция Стокгольма сейчас получает подкрепление со всей страны.

По информации SVT, в полиции подозревают, что у преступников есть своего рода список потенциальных целей и соответствующие призовые деньги за выполнение заказов на этих людей.

По данным телекомпании, за этим стоит осужденный в Швеции 36-летний мужчина, сбежавший в Турцию и известный как «Курдский лис».