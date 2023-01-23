Deutsche Post рассматривает возможность отказа от доставки писем, чтобы освободить более 200 тыс. рабочих мест

Сотрудники Deutsche Post с большим вниманием следят за тем, что происходит в рамках коллективных переговоров, и за их требованием о повышении заработной платы на 15 процентов в эти дни, сообщает WELT.

Третья встреча между почтовым управлением и союзом Верди была согласована на начало февраля.

По информации производственного совета, на групповой доске есть игры-симуляторы о том, что группа может выйти из так называемой универсальной почтовой службы.

В результате боннская компания вернет государству обязательство по доставке почтовой корреспонденции по всей стране.

Соответствующий закон разрешает этот шаг, сообщает издание. В результате более 220 тысяч работников почты могут лишиться работы.