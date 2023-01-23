Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения планировавшим госпереворот в Берлине
2023-01-23 17:39
Генеральная прокуратура Германии обвинила зачинщиков переворота в стране в создании террористической организации.
Вечером 23 января пресс-служба немецкой Генпрокуратуры сообщила, что ведомство выдвинуло официальные обвинения пятерым гражданам Германии, которые придерживались идеологии "Граждане Рейха" и намеревались произвести революцию в стране, убив канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра здравоохранения.
По данным Генеральной прокуратуры Германии, обвиняемые также создали террористическую организацию и планировали отключить свет по всей стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей