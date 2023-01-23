Галич посмеялась над Собчак, которую не позвали на открытие самого дорогого отеля в мире Atlantis The Royal

Блогер и ведущая Ида Галич высмеяла свою коллегу Ксению Собчак, которую не пригласили на открытие самого дорогого отеля в Дубае "Atlantis The Royal".

Ксения Собчак возмутилась по поводу списка гостей на открытии самого дорогого отеля в мире с названием "Atlantis The Royal".

Иду Галич позвали на мероприятие, а она высмеяла журналистку за недовольство.

Здесь были исполнительницы Нюша, Ханна и Клава Кока, блогеры Ида Галич, Карина Нигай и Лина Саева и светский обозреватель Женя Милова.

Собчак поразилась выбору организаторов мероприятия, заявив, что это не те россияне, которые должны присутствовать на событии такого масштаба.

Галич отреагировала на слова звездной блондинки в своем Телеграм-канале: "Ксения Анатольевна! Родная! У нас общее то, что нас всех позвали."