Акар: Турция может наложить вето на вступление Швеции в НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар предупредил правительство Швеции о возможном решении Анкары заблокировать вступление данной скандинавской страны в Североатлантический альянс.

В понедельник турецкий министр обороны Хулуси Акар публично заявил, что Анкара в состоянии наложить вето на вступление Швеции в ряды блока НАТО, если официальный Стокгольм будет игнорировать антитурецкие акции в собственной стране.

Накануне ультраправый политик Расмус Палудан сжёг Коран возле посольства Турции в Швеции. Примечательно, что мероприятие было согласовано с местным правительством, а сам активист был окружён полицейскими, которые его охраняли. Позднее Палудан пообещал, что продолжит подобные акции.