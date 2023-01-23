Подоляк: войска Украины никогда не хранили оружие на территории АЭС

Михаил Подоляк опроверг информацию о хранении западного оружия на территории атомных электростанций Украины.

Вечером 23 января официальный представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что украинское правительство никогда не давало распоряжений о хранении оружия и боеприпасов на территории атомных объектов и АЭС в частности.

В понедельник директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что украинские войска складируют снаряды и вооружения на атомных электростанциях. По данным Нарышкина, в большинстве случаев, на АЭС хранятся боеприпасы для американских РСЗО HIMARS.