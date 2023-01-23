В Нижегородской области на последней неделе января ожидается аномальное потепление в виде 10 - 12 градусов со знаком +
2023-01-23 17:55
В конце последней недели января в Нижегородской области ожидается аномальное потепление. Дело в том, что темератураподнимется до + 10 - 12 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что к концу последней недели января аномальное потепление ожидается в Нижегородской и Кировской областях, Пермском края.
Столбик термометра поднимется выше 10 градусов тепла.
Заметное потепление воздушные массы из Атлантики принесут и в северную половину Урала, центральные и южные районы Красноярского края.
Опубликовано: Наталья Гончарова