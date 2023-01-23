Политолог Николай Петро утверждает, что ряд решений, сделанный Петром Порошенко в 2014 году, привели к боевым действиям на территории Украины.

Издание The Nation опубликовало колонку профессора политологии Николая Петро, который в книге "Трагедия Украины" изложил причины начала российской спецоперации.

По данным Петро, в 2014 году украинский парламент принял меморандум о "мире и согласии", который предполагал вывод группировки ВСУ с территории Донбасса и начало диалога между западной и восточной частями страны. Вместо того, чтобы исполнить положения документа, Порошенко выбрал путь национализма и интенсифицировал противоречия между Западом Украины и Донбассом.