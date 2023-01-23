FT: США и союзники могут утратить единство из-за роста противоречий

Международная газета Financial Times прогнозирует раскол коллективного Запада в нынешнем году, вызванный разногласиями на тему поставок оружия Украине.

Публицист информагентства Financial Times Гидеон Рахман утверждает, что в 2023 году противоречия между Соединёнными Штатами и их партнёра могут достигнуть апогея, о чём свидетельствуют итоги заседания министров обороны 50 стран на немецкой базе Рамштайн, где представители Германии публично отказались передавать танки Leopard Украине.

По мнению Рахмана, власти США занимают умеренную позицию в вопросах передачи вооружений Киеву, в то время как Германия ведёт себя крайне настороженно, боясь спровоцировать Россию. В то же время Польша, Британия и ряд других государств настаивают на передаче немецких танков ВСУ, что ещё больше разделяет лидеров западных стран.