Дмитрий Медведев утверждает, что СВО на территории Украины является вынужденной мерой Москвы по борьбе с американской агрессией.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев публично заявил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории Украины является необходимым ответом на подготовку Соединённых Штатов к прямой агрессии в отношении России.

Также Медведев выразил уверенность, что союзники США по блоку НАТО намеревались содействовать американскому государству в антироссийской агрессии, что могло спровоцировать Третью мировую войну.