Кэмерон рекомендовал не смотреть Аватар на телефоне

Режиссер Джемс Кэмерон настоятельно рекомендовал поклонникам не смотреть его новый фильм " Аватар: Путь воды" на смартфоне.

Режиссер Джеймс Кэмерон убежден, что его новая картина "Аватар: Путь воды" доставит удовольствие только при определенных условиях.

Идеальным для качественного просмотра будет поход в кинотеатр.

Дома - это плоский экран, качественная акустическая система и правильное расстояние.

Телефон - неподходящий способ смотреть киношедевр. И дело совсем не в размере экрана.