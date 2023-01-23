Кэмерон рекомендовал не смотреть Аватар на телефоне
2023-01-23 18:18
Режиссер Джемс Кэмерон настоятельно рекомендовал поклонникам не смотреть его новый фильм " Аватар: Путь воды" на смартфоне.
Режиссер Джеймс Кэмерон убежден, что его новая картина "Аватар: Путь воды" доставит удовольствие только при определенных условиях.
Идеальным для качественного просмотра будет поход в кинотеатр.
Дома - это плоский экран, качественная акустическая система и правильное расстояние.
Телефон - неподходящий способ смотреть киношедевр. И дело совсем не в размере экрана.
Опубликовано: Наталья Гончарова