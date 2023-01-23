Генсек НАТО Йенс Столтенберг был удостоен премии за заслуги перед украинским народом, присвоенную политику Верховной Радой.

23 января пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг получил премию за заслуги перед народом Украины от депутатов Верховной рады. В пресс-релизе отмечено, что награждение Столтенберга состоялось сегодня в штаб-квартире НАТО.

Также в письме, которое сопровождало награду, готовится, что Йенс Столтенберг прилагает значительные усилия для повышения имиджа Украины как демократической страны.