Столтенберг получил премию за заслуги перед народом Украины
2023-01-23 18:27
Генсек НАТО Йенс Столтенберг был удостоен премии за заслуги перед украинским народом, присвоенную политику Верховной Радой.
23 января пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг получил премию за заслуги перед народом Украины от депутатов Верховной рады. В пресс-релизе отмечено, что награждение Столтенберга состоялось сегодня в штаб-квартире НАТО.
Также в письме, которое сопровождало награду, готовится, что Йенс Столтенберг прилагает значительные усилия для повышения имиджа Украины как демократической страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей