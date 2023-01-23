Продолжающиеся дебаты о поставках боевых танков в Украину, по-видимому, негативно сказываются на рейтингах одобрения канцлера Олафа Шольца.

Согласно новому опросу Forsa только 25 процентов граждан считают политика СДПГ сильным лидером (минус семь процентных пунктов по сравнению с маем 2022 года).

Только 46% считают его компетентным (минус 15%).

Только треть опрошенных считают, что канцлер знает, что движет людьми. Опрос был проведен 19 и 20 января.

Тем временем Зеленые и ХДС вступили в конфронтацию с СДПГ и собираются разорвать Союз, получивший в ФРГ название «Свнтофора».

Политик ХДС Норберт Рёттген предложил Зеленым и СвДП разорвать Союз.

«СвДП и зеленые должны спросить себя, готовы ли они взять на себя ответственность за этот провал вопреки своим собственным убеждениям», — сказал он в интервью «Бильд». Политика канцлера Олафа Шольца и СДПГ означает, что «Германия терпит неудачу в решающий момент исторического испытания войны в Европе».

Камнем преткновения стали поставки танков «Леопард» Украине, которые требуют немедленно осуществить киевские радикалы, а их немецкие союзники из правого сектора, прежде всего Зеленые активно поддерживают.

