Латвия понизила дипломатические отношения с Россией

Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией из-за из солидарности с соседней Эстонией.

Об этом в понедельник в Twitter сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Отзыв посла запланирован на 24 февраля — в первую годовщину начала СВО на Донбассе.

Это означает, что латвийскому послу будет приказано вернуться из Москвы, а российскому послу, наоборот, придется покинуть Латвию.

Советник Ринкевичса сообщил латвийскому информационному агентству Leta, что об этом был проинформирован российский посол, которого вызвали в МИД в Риге.