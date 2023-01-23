МИД России: Москва осуждает сожжение Корана на митинге в Стокгольме

APS
2023-01-23 19:10

В российском Министерстве иностранных дел выступили с критикой акции протеста в Швеции, на которой сожгли Коран.

23 января официальный представитель МИД России Геннадий Аскальдович публично заявил, что правительство РФ осуждает прошедший в Швеции митинг, участники которого сожгли Коран, являющийся главной священной книгой мусульман. По мнению Аскальдовича, действия инициатора акции Расмуса Палудана являются преступлением.

Примечательно, что акция Палудана была согласована с местной властью, а сам политик охранялся полицейскими и пообещал повторить мероприятие.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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