МИД России: Москва осуждает сожжение Корана на митинге в Стокгольме
2023-01-23 19:10
В российском Министерстве иностранных дел выступили с критикой акции протеста в Швеции, на которой сожгли Коран.
23 января официальный представитель МИД России Геннадий Аскальдович публично заявил, что правительство РФ осуждает прошедший в Швеции митинг, участники которого сожгли Коран, являющийся главной священной книгой мусульман. По мнению Аскальдовича, действия инициатора акции Расмуса Палудана являются преступлением.
Примечательно, что акция Палудана была согласована с местной властью, а сам политик охранялся полицейскими и пообещал повторить мероприятие.
Опубликовано: Ткачёв Андрей