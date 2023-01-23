Кудрявцева пожаловалась, что страдает от многолетней болезни

Известная ведущая Лера Кудрявцева призналась, что на протяжении 10 лет страдает от мигрени.

Лера Кудрявцева заявила в своем Телеграм-канале, что на протяжении многих лет страдает от мигрени.

Даже сильные таблетки не способны ликвидировать боль. 10 лет знаменитость страдает от заболевания. В период обострения звезда экрана не может спать, но пытается жить и трудиться.

К счастью, ведущая нашла спасителя в лице одного китайца, но тот вернется в РФ только в марте. Теперь же Кудрявцевой не остается ничего кроме ожидания целителя.