Кудрявцева пожаловалась, что страдает от многолетней болезни
2023-01-23 19:11
Известная ведущая Лера Кудрявцева призналась, что на протяжении 10 лет страдает от мигрени.
Лера Кудрявцева заявила в своем Телеграм-канале, что на протяжении многих лет страдает от мигрени.
Даже сильные таблетки не способны ликвидировать боль. 10 лет знаменитость страдает от заболевания. В период обострения звезда экрана не может спать, но пытается жить и трудиться.
К счастью, ведущая нашла спасителя в лице одного китайца, но тот вернется в РФ только в марте. Теперь же Кудрявцевой не остается ничего кроме ожидания целителя.
Опубликовано: Наталья Гончарова