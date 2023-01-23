Украина использует АЭС в качестве складов вооружений

Служба внешней разведки России (СВР) обвиняет Украину в размещении поставленного Западом оружия на территории атомных электростанций для защиты от уничтожения.

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в понедельник, что Киев рассчитывает на то, что российские войска не будут наносить удары по АЭС из-за опасности ядерной катастрофы.

Нарышкин утверждает, что есть достоверная информация о том, что там размещены реактивные системы залпового огня типа «Химарс» и крупнокалиберная артиллерия.