МИД Румынии: Бухарест поддержит десятый пакет санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заверил, что правительство его страны поддержит новый антироссийский пакет санкций.

Вечером 23 января глава румынского внешнеполитического ведомства Богдан Ауреску публично заявил, что правительство Румынии обязуется поддержать десятый пакет санкций Европейского союза против России. Также Ауреску пообещал, что Будапешт не откажется от поддержки учреждения антироссийского спецтрибунала для расследования военных преступлений в Украине.

По данным ряда зарубежных СМИ, 10-ый пакет санкций ЕС в отношении Москвы будет включать в себя рестрикации против дроностроения в России, а также меры против российских медиа и банков.