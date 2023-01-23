Созданная в США частная военная кампания "Моцарт" рассчитывает на получение контракта от украинской национальной армии.

Британская газета The Telegraph уведомляет, что основатель американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн намерен заключить контракт с Украиной, целью которого является обучение бойцов ВСУ. Мильбурн отметил, что специально создал собственную частную военную кампанию для заключения контрактов с украинским правительством.

Примечательно, что обозреватели Telegraph выразили уверенность в том, что администрация Киева не станет заключать контракт с группировкой Эндрю Мильбурна.