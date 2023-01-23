Старовойт: четыре села в Курской области обесточены из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нарушении электроснабжения в некоторых населённых пунктах региона.

Вечером понедельника Роман Старовойт опубликовал новый пост в мессенджере Telegram, где заявил, что сегодня вооружённые силы Украины нанесли шесть ракетных ударов по посёлку Волфино Глушковского района в Курской области России.

По данным Старовойта, в результате инцидента без доступа к электроэнергии остались жители четырёх деревень в районе, среди которых Попово-Лежачи, Волфино, посёлок Краснооктябрьский и Тёткино. Роман Старовойт отметил, что прибывшие на место событий энергетики уже начали устранять неполадки.