Минобороны Молдавии: военные учения начнутся на всех полигонах страны

В пресс-службе молдавского Минобороны анонсировали проведение военно-тактических учений, которые начнутся 24 января.

Официальный сайт Министерства обороны Молдавии уведомляет, что во вторник в стране стартуют военные учения, которые пройдут в период с 24 января по 4 февраля и затронут все полигоны государства. В оборонном ведомстве отметили, что учения носят тактических характер, и в них будут задействованы 400 человек из числа национальной армии.

Также на сайте молдавского Минобороны обратились к местным жителям, попросив их не пугаться активному передвижению военной техники на дорогах государства.