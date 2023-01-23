Карасин: территориальный вопрос с Японией больше не актуален для России

Российский сенатор Григорий Карасин сообщил об утрате актуальности японского территориального вопроса для Москвы.

23 января представитель Совета Федерации РФ Григорий Карасин прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды, который сообщил, что Токио стремиться заключить мирный договор с Москвой для решения вопроса принадлежности курильских островов. По мнению Карасина, в настоящий момент данный вопрос уже не актуален для России.

Карасин отметил, что несмотря на желание японского правительства наладить диалог с Москвой, администрация Токио вводит новые антироссийские санкции, чем ухудшает дипломатические отношения между двумя государствами.