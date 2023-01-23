Фильмы-номинанты на антипремию Золотая малина в этом году

Лидером по количеству номиниций антипремии "Золотая малина" стал фильм "Блондинка" с Аной де Армас.

Главные номинанты антипремии "Золотая малина" в этом году уже известны. Сразу в 8 номинациях антирейтинга представлен байопик "Блондинка" с Аной де Армас.

Драма о жизни знаменитой Мэрилин Монро представлена в таких категориях, как "Худший фильм", "Худший актер второго плана", "Худшая экранная пара" и других.

Следующими в списке по количеству номинаций идут анимационный ремейк "Пиноккио" Гильермо дель Торо и научно-фантастический фильм "Морбиус" с Джаредом Лето.

Также "опозорились" в этом году "Мир Юрского периода: Господство", "Самаритянин", "Доброго траура" и байопик "Элвис".