Удовиченко рассказала, как чувствует себя после перелома позвоночника

67-летняя актриса Лариса Удовиченко сообщила о своем состоянии здоровья после того, как попала в больницу с переломом позвоночника.

После того как стало известно, что Лариса Удовиченко угодила в больницу с переломом позвоночника, поклонники обеспокоены состоянием здоровья своей любимицы.

Оказывается, травму артистка получила еще в декабре, а общественности об этом стало известно только 18 января.

Короткий телефонный звонок прозвучал в эфире передачи федерального канала.

Артистка сообщила, что все хорошо, и она чувствует себя прекрасно.