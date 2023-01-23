Удовиченко рассказала, как чувствует себя после перелома позвоночника
2023-01-23 20:07
67-летняя актриса Лариса Удовиченко сообщила о своем состоянии здоровья после того, как попала в больницу с переломом позвоночника.
После того как стало известно, что Лариса Удовиченко угодила в больницу с переломом позвоночника, поклонники обеспокоены состоянием здоровья своей любимицы.
Оказывается, травму артистка получила еще в декабре, а общественности об этом стало известно только 18 января.
Короткий телефонный звонок прозвучал в эфире передачи федерального канала.
Артистка сообщила, что все хорошо, и она чувствует себя прекрасно.
Опубликовано: Наталья Гончарова